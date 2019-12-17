Прядкин: надеюсь, с 20-го тура система VAR будет работать в полном объёме

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин оценил перспективы внедрения системы видеоассистента (VAR) в полном объёме во второй части чемпионата.



«Российский футбольный союз доведёт вопрос с VAR до конца. Пока не могу сказать, что с 20-го тура все матчи будут на нём, но в том объёме, который есть сейчас, будет. Мы участвуем в финансировании оснащения арен и подготовки арбитров. Система будет работать, и надеюсь, что с 20-го тура система будет работать в полном объёме.



Премьер-Лига никак не будет в данный момент высказывать своё мнение по судейству, но, как мы говорили, очень много ошибок. Не так давно было собрание Дюкова и руководителей клубов: Хачатурянц там данную тему поднял – Дюков его поддержал. К началу второй части чемпионата мы посмотрим, какие шаги будут предприняты комитетом, но вы знаете, что в первой части чемпионата клубы судейством недовольны», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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