25 игроков из клубов Азербайджана отстранены от футбола за договорные матчи

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) отстранила 25 футболистов из шести азербайджанских клубов от любой деятельности, связанной с футболом, в связи с организацией договорных матчей, сообщается на официальном сайте организации.



Дисциплинарный комитет ассоциации принял данное решение после расследования нескольких подозрительных эпизодов, произошедших в матчах клубов первого дивизиона чемпионата Азербайджана («Агсу», «Туран-Товуз», «Зира») и трёх команд региональной лиги страны («Успех», «Агсу-Сити», «Альянс»). Также ассоциация получила в своё распоряжения отчёты УЕФА. По итогам расследования организация дисквалифицировала 25 игроков, а также трёх функционеров клубов.



17 отстранённых футболистов выступают за «Агсу». Также были дисквалифицированы исполнительный директор клуба, тренер вратарей и сотрудник клуба. 7 игроков, наказанных отстранением, выступают за «Туран-Товуз». У клубов «Успех», «Агсу-Сити» и «Альянс» отстранено по одному футболисту.