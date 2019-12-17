Прядкин: рассматривали варианты с плей-офф в РПЛ, но до ЧМ-2022 это сделать сложно
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о возможных изменениях формата проведения чемпионата России.
«По системе чемпионата никаких вопросов не поднималось. А что касается реформы РПЛ, да, у нас есть задание от РФС рассмотреть варианты реформы РПЛ, и было изучено очень много вариантов. Почему и зачем? 30 туров — это мало, у нас осталось 11 туров сыграть. Если бы у нас можно оснастить стадионы крышами, то мы бы доиграли до декабря.
Рассматривалось расширение лиги до 18 команд и несколько вариантов с плей-офф. На данный момент стоит задача решить это до ЧМ-2022, но это сделать сложно. Мы работаем, и реформа будет однозначно!» — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Прядкин: надеюсь, с 20-го тура система VAR будет работать в полном объёме
- 17 декабря 2019
-
17:45
-
17:39
-
17:37
-
17:33
-
17:25
-
17:21
-
17:13
-
17:08
-
16:58
-
16:57
-
16:47
-
16:43
-
16:40
-
16:27
-
16:27
-
16:09
-
15:38
-
15:38
-
15:27
-
15:14
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:10
-
14:08
-
13:54
-
13:44
-
13:44
-
13:28
-
13:08
-
12:59
-
12:59
-
12:44
-
12:35
-
11:59
Партнерский контент