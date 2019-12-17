Прядкин: рассматривали варианты с плей-офф в РПЛ, но до ЧМ-2022 это сделать сложно

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о возможных изменениях формата проведения чемпионата России.

«По системе чемпионата никаких вопросов не поднималось. А что касается реформы РПЛ, да, у нас есть задание от РФС рассмотреть варианты реформы РПЛ, и было изучено очень много вариантов. Почему и зачем? 30 туров — это мало, у нас осталось 11 туров сыграть. Если бы у нас можно оснастить стадионы крышами, то мы бы доиграли до декабря.



Рассматривалось расширение лиги до 18 команд и несколько вариантов с плей-офф. На данный момент стоит задача решить это до ЧМ-2022, но это сделать сложно. Мы работаем, и реформа будет однозначно!» — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.