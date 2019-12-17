Яя Туре: Озил поступил неправильно, высказавшись о преследованиях уйгуров в Китае

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, ныне выступающий за китайский клуб «Циндао Хайню», прокомментировал слова полузащитника лондонского «Арсенала» Месута Озила в отношении политики Китая.
Напомним, Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае. Игрок закрыл свой фан-клуб в Китае, а также аккаунты в социальных сетях на китайских сайтах.
«Футболист должен заниматься футболом, а не политикой, иначе он может быть вовлечён в подобные вещи, что вызовет множество проблем. Понимаю, что ему было сложно не высказаться, и это его выбор. Он дал свой комментарий, но я думаю, что он поступил неправильно, сказав это. Лично я люблю футбол, поэтому стараюсь не быть вовлечённым в политику», — приводит слова Туре AP News.
- 17 декабря 2019
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