«Крылья Советов» планируют заплатить Божовичу зарплату за полгода за разрыв контракта

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Крыльев Советов» близко к договорённости с главным тренером Миодрагом Божовичем по расторжению контракта. Предполагается, что самарский клуб выплатит черногорскому специалисту зарплату за полгода. Ещё вчера клуб и тренер не могли договориться о расторжении контракта, но сегодня сторонам удалось приблизиться к достижению соглашения.
Ранее сообщалось, что в качестве преемника черногорца «Крылья Советов» рассматривают кандидатуры Рашида Рахимова, Владимира Кухлевского и Андрея Талалаева.
«Крылья Советов», набрав 18 очков, находятся в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Следующий матч самарский клуб проведёт 1 марта 2020 года на своём поле с «Оренбургом».
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
- 17 декабря 2019
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