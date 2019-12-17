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«Крылья Советов» планируют заплатить Божовичу зарплату за полгода за разрыв контракта

«Крылья Советов» планируют заплатить Божовичу зарплату за полгода за разрыв контракта
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Крыльев Советов» близко к договорённости с главным тренером Миодрагом Божовичем по расторжению контракта. Предполагается, что самарский клуб выплатит черногорскому специалисту зарплату за полгода. Ещё вчера клуб и тренер не могли договориться о расторжении контракта, но сегодня сторонам удалось приблизиться к достижению соглашения.

Ранее сообщалось, что в качестве преемника черногорца «Крылья Советов» рассматривают кандидатуры Рашида Рахимова, Владимира Кухлевского и Андрея Талалаева.

«Крылья Советов», набрав 18 очков, находятся в зоне вылета, занимая 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Следующий матч самарский клуб проведёт 1 марта 2020 года на своём поле с «Оренбургом».

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20

Божович пока продолжит работу с «Крыльями», руководство рассматривало Талалаева
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