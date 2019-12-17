Гризманн: люди постоянно сомневаются в Бензема, а затем он забивает 15-20 голов за сезон

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн в преддверии матча 10-го тура чемпионата Испании с «Реалом» высказался о французском форварде мадридского клуба Кариме Бензема.



«Люди постоянно сомневаются в Бензема, а затем он забивает 15 или 20 голов за сезон. Он один из лучших девятых номеров в мире.



Что касается моего пребывания в „Барселоне“, я наслаждаюсь этим моментом. Мой отец горд видеть своего сына в таком клубе, как „Барселона“. Я хочу оставить своё имя в истории этого клуба», — приводит слова Гризманна Movistar.

Матч «Барселона» – «Реал» состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск. «Барселона» занимает первое место в Ла Лиге, набрав 35 очков в 16 матчах чемпионата.