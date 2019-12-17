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Рыбусь успешно перенёс операцию

Рыбусь успешно перенёс операцию
Футбол / РПЛ 0

Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбусь успешно перенёс операцию в связи с травмой. Напомним, польский защитник получил повреждение 10 ноября на разминке в преддверии матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Уже после операции, всё хорошо. После Нового года вернусь с новыми силами», — написал Рыбусь.

Фото можно посмотреть на странице Мацея Рыбуся в «Твиттере».

Рыбусь перешёл в московский «Локомотив» из «Лиона» в 2017 году. В нынешнем сезоне 30-летний польский футболист принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги и отметился тремя результативными передачами.

Московский «Локомотив» набрал 34 очка в 19 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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