Клопп: клубный чемпионат мира не должен проводиться в середине сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о клубном чемпионате мира.

«Если вы спросите меня, должен ли клубный чемпионат мира проводиться в середине сезона, то я честно скажу, что не должен. Но на данный момент это самое важное соревнование в мире для нас, потому что мы находимся здесь.



ФИФА хочет проводить клубный чемпионат мира летом, но это тоже самое лето, в которое проводится Кубок африканских наций. Все должны сесть за стол переговоров и договориться не проводить такие крупные турниры одновременно.

Нельзя просто так добавлять соревнования. Это не сработает», – приводятся слова Клоппа в «твиттере» журналиста Джеймса Пирса.

В полуфинальном матче клубного чемпионата мира «Ливерпуль» сыграет с мексиканским «Монтерреем». Матч состоится 18 декабря.