«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30
Сегодня, 17 декабря, в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» встречается с «РБ Лейпциг». Матч состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. В бригаду также войдут ассистенты Маттиас Йелленбек и Кристиан Гиттельман. В роли резервного рефери в этом матче выступит Харм Осмерс.
«РБ Лейпциг» набрал 33 очка в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (29) — на 3-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входит мёнхенгладбахская «Боруссия» (31).
- 17 декабря 2019
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