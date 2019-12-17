«Боруссия» Д — «РБ Лейпциг»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 17 декабря, в матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» встречается с «РБ Лейпциг». Матч состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером. В бригаду также войдут ассистенты Маттиас Йелленбек и Кристиан Гиттельман. В роли резервного рефери в этом матче выступит Харм Осмерс.



«РБ Лейпциг» набрал 33 очка в 15 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (29) — на 3-м месте. В тройку лидеров соревнований на данный момент также входит мёнхенгладбахская «Боруссия» (31).