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«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45
Футбол / Англия 0

Сегодня, 17 декабря, в матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» встречается с «Ливерпулем». Матч состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. В бригаду также войдут ассистенты Эдиан Холмс и Марк Скоулз. В роли резервного рефери в этом матче выступит Саймон Хупер.

В 1/8 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» обыграла «Вулверхэмптон» со счётом 2:1, а «Ливерпуль» выиграл у лондонского «Арсенала». Мерсисайдский клуб одержал победу в кубковом матче с «канонирами» со счётом 6:5.

Расписание матчей 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2019/2020

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