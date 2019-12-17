«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 17 декабря, в матче 1/4 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» встречается с «Ливерпулем». Матч состоится на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Ли Мэйсоном. В бригаду также войдут ассистенты Эдиан Холмс и Марк Скоулз. В роли резервного рефери в этом матче выступит Саймон Хупер.



В 1/8 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» обыграла «Вулверхэмптон» со счётом 2:1, а «Ливерпуль» выиграл у лондонского «Арсенала». Мерсисайдский клуб одержал победу в кубковом матче с «канонирами» со счётом 6:5.



Расписание матчей 1/4 финала Кубка английской лиги сезона-2019/2020