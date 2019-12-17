Умяров: для меня Месси всегда первый. Он заслуженно получил «Золотой мяч»

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал завоевание «Золотого мяча» нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

«Всегда, всегда, всегда любил „Барселону“, всегда любил Иньесту. Когда мы с „Чертаново“ поехали в Барселону на сборы, мне было лет 13-14, я купил большой плакат. Повесил его сначала в комнате на базе, потом забрал в квартиру. Сейчас он у меня где-то сохранился, хоть уже и в потёртом состоянии.



Каждый футболист скажет, что больше хочет атаковать. Пытаюсь работать над собой, стараюсь обороняться и улучшать свои игровые качества. Всё совместимо. Ещё топ — Месси однозначно, раньше очень любил Хави, поэтому расстроился, когда этот треугольник начал разваливаться.



Для меня Месси всегда первый, в любом состоянии. Человек в любой момент может сделать результат и изменить игру, а это дорогого стоит. Я, несомненно, соглашусь с результатом голосования за «Золотой мяч», — приводит слова Умярова сайт Юношеской футбольной лиги.