Гвардиола: всегда мечтал сыграть с Зиданом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике мадридского «Реала» Зинедине Зидане после объявления результатов жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, «горожане» сыграют в плей-офф турнира с «Реалом».



«Такого никогда не происходило, но я всегда мечтал сыграть с Зинедином Зиданом. Я бы хотел играть вместе с ним за „Ювентус“. У меня сложилось впечатление, что он невероятный человек. Он знает, как справляться с давлением. Я восхищаюсь Зиданом. Действительно прекрасно, что в футболе есть такие люди. Будет здорово увидеть его снова», — приводит слова Гвардиолы Football Italia.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля в Мадриде. Ответная игра пройдёт 17 марта в Манчестере.

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