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У жены хавбека «Славии» и сборной Румынии Станчу случился выкидыш

У жены хавбека «Славии» и сборной Румынии Станчу случился выкидыш
Футбол / Прочие турниры 0

Андреа Станчу, супруга полузащитника пражской «Славии» и сборной Румынии Николае Станчу, потеряла ребёнка, сообщает ProSport.

По информации источника, выкидыш случился накануне матча пражской «Славии» с «Динамо» из Ческе Будеёвице в чемпионате Чехии. Полузащитник пропустил встречу и в срочном порядке отправился в больницу к супруге. Причины случившегося не сообщаются.

Напомним, «Славия» обыграла «Динамо» со счётом 4:1. Вице-президент клуба Томаш Сыроватка сообщил, что Станчу покинул расположение команды с разрешения руководства, а также отметил, что клуб посвятил эту победу полузащитнику.

Пражская «Славия» набрала 54 очка в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Чехии.

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