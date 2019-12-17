У жены хавбека «Славии» и сборной Румынии Станчу случился выкидыш

Андреа Станчу, супруга полузащитника пражской «Славии» и сборной Румынии Николае Станчу, потеряла ребёнка, сообщает ProSport.



По информации источника, выкидыш случился накануне матча пражской «Славии» с «Динамо» из Ческе Будеёвице в чемпионате Чехии. Полузащитник пропустил встречу и в срочном порядке отправился в больницу к супруге. Причины случившегося не сообщаются.



Напомним, «Славия» обыграла «Динамо» со счётом 4:1. Вице-президент клуба Томаш Сыроватка сообщил, что Станчу покинул расположение команды с разрешения руководства, а также отметил, что клуб посвятил эту победу полузащитнику.



Пражская «Славия» набрала 54 очка в 20 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Чехии.