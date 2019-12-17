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Крал занял четвёртое место в голосовании за лучшего игрока Чехии

Крал занял четвёртое место в голосовании за лучшего игрока Чехии
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал стал четвёртым в голосовании за лучшего игрока Чехии, сообщает Idnes.

Хавбек московского клуба набрал 387 баллов, уступив вратарю «Славии» Онджею Коларжу (448), голкиперу «Севильи» Томашу Вацлику (603) и полузащитнику «Славии» Томашу Соучеку (784).

Крал перешёл в «Спартак» из «Славии» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 21-летний чешский хавбек принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2024 года. В отборочных матчах Евро-2020 провёл семь матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Крал: прошлые месяцы были непростыми, но я рад, что нахожусь в «Спартаке»
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