Крал занял четвёртое место в голосовании за лучшего игрока Чехии

Полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал стал четвёртым в голосовании за лучшего игрока Чехии, сообщает Idnes.
Хавбек московского клуба набрал 387 баллов, уступив вратарю «Славии» Онджею Коларжу (448), голкиперу «Севильи» Томашу Вацлику (603) и полузащитнику «Славии» Томашу Соучеку (784).
Крал перешёл в «Спартак» из «Славии» в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне 21-летний чешский хавбек принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги (восемь — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями, а также получил три жёлтые карточки. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2024 года. В отборочных матчах Евро-2020 провёл семь матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
- 17 декабря 2019
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