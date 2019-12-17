5 лучших голов 17-го тура АПЛ. Видео

Представлен топ-5 голов 17-го тура английской Премьер-лиги.
Открывает подборку первый гол египетского нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в матче с «Уотфордом» (2:0). Салах получил пас от Садио Мане, ворвался в штрафную, обыграл защитника и точно пробил в дальний угол.
Следующим идёт гол испанского нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре в матче с «Тоттенхэм Хотспур» (1:2). Траоре получил передачу от Рауля Хименеса и дальний ударом переиграл голкипера «шпор».
Третий в списке — первый гол бельгийского полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в матче с «Арсеналом» (3:0). Де Брёйне мощным ударом замкнул прострел в исполнении Габриэла Жезуса.
Далее идёт второй гол Кевина Де Брёйне из матча с «Арсеналом». Бельгиец отличился ударом из-за пределов штрафной площади.
В пятёрку попал также гол ивуарийского нападающего «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1). Заха ворвался в штрафную, обыграл защитника и точно пробил в ближний угол.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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