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Испанский политик попросил «Реал» не выходить на матч с «Барселоной»

Испанский политик попросил «Реал» не выходить на матч с «Барселоной»
Футбол / Испания 0

Испанский политик Хуан Карлос Гираута обратился к «Реалу» и попросил команду не выходить на матч 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной».

«Абсолютно уверен, что сепаратисты намерены использовать «эль класико», чтобы отправить своё послание миллионам футбольных болельщиков. «Демократическое цунами» — это не шутка. Они опасны и будут пытаться транслировать свою пропаганду с помощью этого матча. Многие из нас находятся в изгнании. Мы были вынуждены покинуть Каталонию. Смиренно прошу «Реал» не выходить на этот матч, даже если это будет стоить команде трёх очков», — приводит слова Гирауты Marca.

Матч «Барселона» «Реал» состоится завтра, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск. «Барселона», набрав 35 очков в 16 матчах чемпионата, занимает первое место в Ла Лиге.

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