Оздоев: в Лиге чемпионов у нас была сильная группа, как и у «Локомотива»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о выступлении команды в Лиге чемпионов.
«Я бы не стал называть наше выступление провалом. Группа была относительно ровная, набрали схожие очки, просто кому-то повезло больше, кому-то меньше.
У меня на все три команды из группы были оповещения на телефоне, я за ними слежу, приходят все уведомления о голах и результатах. «Бенфика» идёт на первом месте в Португалии, перед игрой с нами в чемпионате закинули сопернику четвёрку, «Лион» в последнем матче перед шестым туром Лиги чемпионов тоже четыре отгрузил. У нас была сильная группа, как и у «Локомотива». Когда «Локомотив» обыграл «Байер», я сказал, что «Байер» поборется за выход из группы. Немцы просто набрали форму. Плюс им в Германии и не повезло, нельзя сказать, что они были хуже «Локо». Гиля спасал в некоторых моментах. Но в таких группах интересно и приятно играть. У нас же сейчас везде кричат, что наши соперники всегда слабые, если мы их обыгрываем", — сказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
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