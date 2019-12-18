Оздоев: Кокорин понял, что сделал больно не себе, а близким

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением об одноклубнике нападающем Александре Кокорине, который около года провёл в местах лишения свободы из-за избиения нескольких человек.

«Сейчас Кокорин чувствует себя великолепно. Уровень у него всегда был в порядке. А я всегда считал его хорошим игроком и парнем, вне зависимости от всех этих событий. Все допускают ошибки. Он прекрасно понял, что он совершил. Понял, что сделал больно, в первую очередь не себе, а близким. Супруга, ребёнок, родители – они его ждали. Он это ощутил. А понимать то, что произошло, и двигаться после этого дальше – это самое главное в жизни», — сказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.