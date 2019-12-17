«Динамо» подписало контракт с вратарём Яшиным

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о подписании профессионального контракта с воспитанником академии клуба голкипером Михаилом Яшиным (2002 года рождения.).

«Очень счастлив подписать свой первый профессиональный контракт. Надеюсь, и в будущем буду подписывать только с «Динамо». Понимаю, что я вратарь в «Динамо» с фамилией Яшин. Это не только накладывает большую ответственность, но и держит в тонусе, нельзя расслабиться, нужно работать на пределе возможностей. Жаль, что не так много видео с Яшиным в игре, но из того, что есть, многое видел, интересное подмечал. Может, звучит не скромно, но тоже хочется стать великим футболистом. Посмотрим, получится ли. Буду стараться», — сказал Яшин.

Юный голкипер заявлен за «Динамо» в Юношеской футбольной лиге.