«Ливерпуль» выставил самый молодой состав в истории клуба

«Ливерпуль» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги с «Астон Виллой» выставил самый молодой состав в 127-летней истории клуба.

Средний возраст состава мерсисайдского клуба составил 19 лет, шесть месяцев и три дня. Причиной этому является отъезд всех опытных футболистов в Катар на матчи клубного чемпионата мира.

«Ливерпуль»: Келлехер, Хувер, Бойес, ван ден Берг, Галлахер, Чиривелья, Кристи-Дэвис, Кейн, Лонгстафф, Хилл, Эллиотт



Запасные: Уинтерботтом, Клэйтон, Диксон-Боннер, Бирн, Кларксон, Норрис, Стюарт

Матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 17 декабря. Встреча пройдёт в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» — «Ливерпуль».