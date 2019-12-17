«Спартак» договорился о сотрудничестве с китайской футбольной ассоциацией

Пресс-служба «Спартака» сообщила о достижении клубом принципиальных договорённостей о подписании соглашения о сотрудничестве с футбольной ассоциацией китайской провинции Юньнань.
Соглашение подразумевает сотрудничество между «Спартаком» и провинцией Юньнань в области развития футбола и продвижения бренда клуба на территории юго-западной провинции Китая. Планируется стажировка юных китайских футболистов в «Спартаке». Российский клуб поделится с китайцами опытом в области работы клубной академии и подготовки кадров, а также рассмотрит возможность проведения одного из зимних сборов основной команды в Куньмине, где расположена тренировочная база сборной Китая по футболу.
«Подписание меморандума с футбольной ассоциацией провинции Юньнань — наш первый шаг на китайском рынке. Мы чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы местный болельщик познакомился с брендом «Спартака» и богатейшими традициями нашего клуба. Мы также будем стремиться привлекать к сотрудничеству спонсоров из числа китайских компаний. В целом мы весьма позитивно оцениваем перспективы взаимоотношений с футболом Китая», — сказал генеральный директор «Спартака» Томас Цорн.
«Для нас было большой честью принимать в Юньнане руководство и молодёжную команду ФК «Спартак» Москва. Мы придаём огромное значение возможности сотрудничать с самой популярной командой России. Для нас это шанс придать определённый импульс развитию футбола в нашем регионе, а российские болельщики смогут чуть лучше познакомиться с нашей культурой и особенностями китайского футбола. С нетерпением ждём ответного визита в Москву», — отметил генеральный секретарь футбольной ассоциации провинции Юньнань Го Син.
- 17 декабря 2019
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