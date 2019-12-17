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Ван Нистелрой и Стекеленбург войдут в тренерский штаб сборной Нидерландов перед Евро

Ван Нистелрой и Стекеленбург войдут в тренерский штаб сборной Нидерландов перед Евро
Футбол / Евро-2020 0

Бывший футболисты сборной Нидерландов Руд Ван Нистелрой и Мартен Стекеленбург пополнят тренерский штаб национальной команды в преддверии чемпионата Европы 2020 года, сообщает De Telegraaf.

По информации источника, Стекеленбург приступит к своим обязанностям в тренерском штабе Рональда Кумана незамедлительно. Ван Нистелрой в свою очередь продолжит работать в академии эйндховенского ПСВ, а перед стартом Евро-2020 будет освобождён от должности и присоединится к сборной Нидерландов.

Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе С с командами Украины и Австрии. Ещё один участник группы С будет определён по итогам стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).

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