Ван Нистелрой и Стекеленбург войдут в тренерский штаб сборной Нидерландов перед Евро

Бывший футболисты сборной Нидерландов Руд Ван Нистелрой и Мартен Стекеленбург пополнят тренерский штаб национальной команды в преддверии чемпионата Европы 2020 года, сообщает De Telegraaf.



По информации источника, Стекеленбург приступит к своим обязанностям в тренерском штабе Рональда Кумана незамедлительно. Ван Нистелрой в свою очередь продолжит работать в академии эйндховенского ПСВ, а перед стартом Евро-2020 будет освобождён от должности и присоединится к сборной Нидерландов.



Финальный турнир чемпионата Европы 2020 года будет проходить в 12 городах 12 национальных ассоциаций УЕФА с 12 июня по 12 июля. Сборная Нидерландов сыграет в группе С с командами Украины и Австрии. Ещё один участник группы С будет определён по итогам стыковых матчей пути A (Исландия, Болгария, Венгрия, Румыния) или D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь).