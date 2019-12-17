В Серии А извинились за антирасистские картины с лицами обезьян

Исполнительный директор итальянской Серии А Луиджи Ди Сьерво принёс извинения за антирасистскую кампанию, ранее запущенную руководством лиги.



Напомним, в штаб-квартире Серии А появились изображения трёх обезьян с мордами, разукрашенными в цвета футбольных клубов, символизирующие борьбу с расизмом. Художником произведений стал Симоне Фугадзотто. Изображения вызвали негативную реакцию со стороны таких клубов, как «Рома» и «Милан».



«Я приношу извинения всем, кого оскорбили работы Симоне Фугадзотто. Несмотря на то, что художник объяснил, что послание его творений действительно было направлено против расизма, эти работы всё же для многих оказались спорными. То, что не подлежит сомнению, — это решительное и беспрестанное осуждение Серией А любых форм дискриминации и расизма, которые мы стремимся искоренить из нашего турнира», — приводит слова Ди Сьерво Football Italia.

«Рома» и «Милан» раскритиковали антирасистские картины Серии А с лицами обезьян