Игроки академии «Зенита» посмотрели фильм «Россия с неба»

Документальный фильм о России посмотрели иногородние игроки академии и воспитанники школы 2008 года рождения.



Фильм «Россия с неба» — одно из самых визуально совершенных произведений о России, созданных за последнее время. Немецкие журналисты в течение девяти месяцев путешествовали по России и с вертолётов снимали самую большую страну на Земле.

В фильме режиссёра Фредди Реккенхауса с высоты птичьего полета показана наша страна от побережья Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии, от вулканов Камчатки до высочайшей вершины Европы — Эльбруса, от мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга до деревень в сибирской тайге. Одним из операторов картины был известный новозеландский оператор Питер Томпсон, который участвовал в съёмках «Властелина колец».



Фильм «Россия с неба» был снят в 2017–2018 годах при организационной и финансовой поддержке «Газпрома».



Премьера фильма состоялась 13 июня 2018 года в Музее современного искусства в Дортмунде, первые трансляции прошли на телеканале ARTE во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2019 году фильм «Россия с неба» получил золотую награду на Нью-Йоркском кинофестивале. В дальнейшем фильм и мини-сериал демонстрировались в нескольких европейских странах, в частности в Австрии, Бельгии, Германии, Франции, Швейцарии.



Картина «Россия с неба» была показана также гостям международного культурного форума, который проходил в Петербурге 14–16 ноября.​