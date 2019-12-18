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Ургант почитал хокку про Дзюбу в эфире Первого канала

Ургант почитал хокку про Дзюбу в эфире Первого канала
Футбол / РПЛ 0

Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала почитал японское трёхстишие — хокку про нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Трава тянется к небу
Дзюба бежит по ней
Дзюба, не беги, иди», — продекламировал Ургант.

Дзюба является воспитанником «Спартака». В «Зенит» он перешёл из стана красно-белых летом 2015 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги (17 — в основном составе), в которых стал автором 11 забитых мячей (три — с пенальти) и отдал девять результативных передач. Также на счету футболиста два забитых мяча и одна голевая передача в шести матчах Лиги чемпионов. Контракт игрока с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2020 года.

Дзюба — лучший игрок первой части сезона РПЛ по версии CIES
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