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«РБ Лейпциг» избежал поражения в матче с «Боруссией» Д, уступая в счёте — 0:2

«РБ Лейпциг» избежал поражения в матче с «Боруссией» Д, уступая в счёте — 0:2
Футбол / Германия 0

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 3:3.

Голами в составе дортмундской команды отметились полузащитники Юлиан Вайгль и Джейдон Санчо, а также нападающий Юлиан Брандт. За «РБ Лейпциг» забили форварды Патрик Шик и Тимо Вернер, оформивший дубль в этой встрече.

«РБ Лейпциг» набрал 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (30) — на 3-м месте.

В других матчах 16-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» разгромил дюссельдорфскую «Фортуну» со счётом 3:0, а берлинский «Унион» на своём поле проиграл «Хоффенхайму» (0:2).

Германия - Бундеслига. 16-й тур
17 декабря 2019, вторник. 22:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Вайгль – 23'   2:0 Брандт – 34'   2:1 Вернер – 47'   2:2 Вернер – 53'   3:2 Санчо – 55'   3:3 Шик – 77'
Германия - Бундеслига. 16-й тур
17 декабря 2019, вторник. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
3 : 0
Фортуна
Дюссельдорф
1:0 Макс – 32'   2:0 Едвай – 61'   3:0 Макс – 72'
Германия - Бундеслига. 16-й тур
17 декабря 2019, вторник. 22:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 2
Хоффенхайм
Зинсхайм
0:1 Бебу – 56'   0:2 Баумгартнер – 90'
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