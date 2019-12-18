«РБ Лейпциг» избежал поражения в матче с «Боруссией» Д, уступая в счёте — 0:2

В матче 16-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «РБ Лейпциг». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась ничьей со счётом 3:3.



Голами в составе дортмундской команды отметились полузащитники Юлиан Вайгль и Джейдон Санчо, а также нападающий Юлиан Брандт. За «РБ Лейпциг» забили форварды Патрик Шик и Тимо Вернер, оформивший дубль в этой встрече.



«РБ Лейпциг» набрал 34 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. Дортмундская «Боруссия» (30) — на 3-м месте.



В других матчах 16-го тура чемпионата Германии «Аугсбург» разгромил дюссельдорфскую «Фортуну» со счётом 3:0, а берлинский «Унион» на своём поле проиграл «Хоффенхайму» (0:2).