Бистрович: Акинфеев и Влашич могли бы заиграть в «Барселоне»
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович ответил на вопрос, кто из его одноклубников мог бы заиграть в «Барселоне».
«Мой лучший друг Яка Бийол. Мы поладили с ним с первой встречи. У нас много общего, поэтому мы сразу сошлись. Кроме Яки общаюсь с Николой Влашичем, Арнором Сигурдссоном и Хёрдуром Магнуссоном. Обычно ужинаем вместе. Мой самый любимый игрок? Влашич, а Яка может закрыть все позиции. Самым эмоциональным игроком, наверное, назову Алана Дзагоева. Самым сдержанным является Такума Нисимура. Кто заиграл бы в «Барселоне»? Акинфеев, Влашич. И всё на этом», — сказал Бистрович в интервью CSKA TV.
В нынешнем сезоне чемпионата России Кристиан Бистрович провёл 19 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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