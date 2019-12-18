В MLS появится 30-й клуб, за создание которого заплатили рекордные € 290 млн

MLS официально объявила о том, что клуб из города Шарлотт из штата Северная Каролина станет 30-м и, вероятно, последним клубом лиги. Право на создание франшизы приобрёл владелец клуба НФЛ «Каролина Пантерс» Дэвид Теппер за € 290 млн, что является рекордной суммой для MLS.

«Это подходящее время для развития футбола в Америке. Скорее всего, это будет последняя команда по расширению в MLS.

Мы убеждены, что у клуба страстный владелец, который предан футбольному сообществу. Клуб будет находиться в городе с большой историей и страстью к спорту. У владельцев потрясающие планы по строительству стадиона, что позволит дать огромный импульс, при подготовке к чемпионату мира в 2026 году», — приводит слова комиссара MLS Дона Гарбера ESPN.

Клуб планирует начать играть в 2021 году на стадионе « Банк оф Америка», который является домашним для «Каролины» в НФЛ. На покупку стадиона в 2018 году была потрачена рекордная сумму в € 2,05 млрд. Стадион будет модернизирован, чтобы он был готов принимать игры MLS.

В 2020 в лигу вступит «Интер-Майами» Дэвида Бекхэма и «Нэшвилл». В 2021-м – «Остин». В 2022-м – «Cакраменто» и «Сент-Луис».