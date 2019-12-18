Вальверде: травмы «Реала»? В первую очередь мы должны думать о себе

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от перенесённого матча 10-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».

«Мы должны думать о своей игре вне зависимости от того, в каком составе выйдет «Реал» и кто у них травмирован. Вместо травмированного Азара у них может выйти Бэйл или Иско, Винисиус или Родриго. У них достаточно игроков. Нам же нужно показать свой сценарий игры.

Для некоторых наших игроков это будет первое серьёзное испытание. Они смогут почувствовать этот матч в новом качестве, в качестве действующих лиц. Это будет особенная игра», — приводит слова Вальверде Marca.

Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск. «Барселона», набрав в 16 матчах чемпионата 35 очков, занимает первое место в Ла Лиге.