Гвардиола: «Реал» — король Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о мадридском «Реале» после объявления результатов жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Это будет невероятное противостояние. У «Реала» больше опыта, чем у нас в этом турнире, ведь они — короли Лиги чемпионов. Мы постараемся сделать всё возможное, и я надеюсь, что моя команда покажет два отличных матча.
Очень приятно оказаться среди 16 лучших команд Европы. Мы будем усиленно готовиться к «Реалу». Посмотрим, в какой форме к матчам подойдём мы и в какой форме подойдёт «Реал». Если вы хотите выиграть Лигу чемпионов, вам придётся играть с сильнейшими командами», — приводит слова Гвардиолы AS.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 26 февраля в Мадриде. Ответная игра пройдёт 17 марта в Манчестере.
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