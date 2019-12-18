Марадона отрицает ссору с Месси
Легендарный футболист сборной Аргентины, а ныне главный тренер «Химнасии» Диего Марадона признался, что никогда не испытывал негативных эмоций по отношению к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.
«Я бы никогда не стал ссориться с Лионелем Месси. Есть ли между нами какие-то плохие отношения? Я же аргентинец, и я ни в коем случае не критикую его. У нас хорошие и дружественные отношения», — приводит слова Марадоны TyC Sports.
Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал обладателем серебряной медали на чемпионате мира 2014 года. Диего Марадона в составе национальной команды выиграл золото ЧМ-1986 и доходил до финала в 1990 году. Будучи тренером сборной с октября 2008 года, дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году.
Марадона: хочу видеть Почеттино в «Боке Хуниорс», величайшей команде в мире
- 18 декабря 2019
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
09:49
-
09:46
-
09:36
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:22
-
05:20
-
05:13
-
03:48
-
03:16
-
02:45
-
01:58
-
01:26
-
00:55
-
00:38
-
00:23
-
00:22
-
00:17
-
00:07
- 17 декабря 2019
-
23:45
-
23:25
-
23:15
-
23:03
-
22:47
-
22:46
-
22:31
-
22:20
Партнерский контент