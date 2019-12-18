Марадона отрицает ссору с Месси

Легендарный футболист сборной Аргентины, а ныне главный тренер «Химнасии» Диего Марадона признался, что никогда не испытывал негативных эмоций по отношению к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

«Я бы никогда не стал ссориться с Лионелем Месси. Есть ли между нами какие-то плохие отношения? Я же аргентинец, и я ни в коем случае не критикую его. У нас хорошие и дружественные отношения», — приводит слова Марадоны TyC Sports.

Лионель Месси в составе сборной Аргентины стал обладателем серебряной медали на чемпионате мира 2014 года. Диего Марадона в составе национальной команды выиграл золото ЧМ-1986 и доходил до финала в 1990 году. Будучи тренером сборной с октября 2008 года, дошёл до четвертьфинала чемпионата мира в 2010 году.