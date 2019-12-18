Сёмин — лучший тренер года по версии Федерации спортивных журналистов России
Федерация спортивных журналистов России назвала десятку лучших спортсменов по итогам 2019 года.
Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг)
Анастасия Войнова — Дарья Шмелёва (велоспорт)
Артур Далалоян (гимнастика)
Инна Дериглазова (фехтование)
Юлия Ефимова (плавание)
Алёна Косторная (фигурное катание)
Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (пляжный волейбол)
Даниил Медведев (теннис)
Никита Нагорный (гимнастика)
Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика)
Лучший тренер – Юрий Сёмин («Локомотив» Москва)
Лучшая команда – сборная России по пляжному футболу.
Торжественное вручение «Серебряных Ланей» Федерация спортивных журналистов России по традиции проведёт вместе со своим партнёром Олимпийским комитетом России.
- 18 декабря 2019
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
09:49
-
09:46
-
09:36
-
09:33
-
09:32
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:51
-
08:22
-
05:20
-
05:13
-
03:48
-
03:16
-
02:45
-
01:58
-
01:26
-
00:55
-
00:38
-
00:23
-
00:22
-
00:17
-
00:07
- 17 декабря 2019
-
23:45
-
23:25
-
23:15
-
23:03
-
22:47
-
22:46
-
22:31
-
22:20
Партнерский контент