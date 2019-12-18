Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сёмин — лучший тренер года по версии Федерации спортивных журналистов России

Сёмин — лучший тренер года по версии Федерации спортивных журналистов России
Футбол / РПЛ 0

Федерация спортивных журналистов России назвала десятку лучших спортсменов по итогам 2019 года.

Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг)
Анастасия Войнова — Дарья Шмелёва (велоспорт)
Артур Далалоян (гимнастика)
Инна Дериглазова (фехтование)
Юлия Ефимова (плавание)
Алёна Косторная (фигурное катание)
Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (пляжный волейбол)
Даниил Медведев (теннис)
Никита Нагорный (гимнастика)
Анжелика Сидорова (лёгкая атлетика)
Лучший тренер – Юрий Сёмин («Локомотив» Москва)
Лучшая команда – сборная России по пляжному футболу.

Торжественное вручение «Серебряных Ланей» Федерация спортивных журналистов России по традиции проведёт вместе со своим партнёром Олимпийским комитетом России.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019