Зане может покинуть «Манчестер Сити» уже зимой. Игроком интересуется «Бавария»

Немецкий вингер «Манчестер Сити» Лерой Зане намерен покинуть клуб в ближайшее время. Игроком интересуется мюнхенская «Бавария». Об этом сообщает Sport Bild.

Есть вариант, при котором немецкий игрок может покинуть клуб уже в предстоящее зимнее трансферное окно. Руководство «Баварии» должны решить, есть ли смысл приобретать Зане в январское трансферное окно, ведь даже при интенсивном восстановлении он вернётся на поле не раньше февраля. Летом немецкий клуб уже предпринимал попытки приобрести Зане, но переговоры прекратились по причине разрыва крестообразных связок, который футболист получил во время подготовки к сезону.



Действующее соглашение 23-летнего футболиста с «Манчестер Сити» действует до 2021 года. Следующим летом до истечения срока контракта останется один год.