Павлюченко: объяснил болельщикам «Спартака», почему играю за ЦДКА

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко рассказал, почему он принял решение выступать за любительский клуб ЦДКА.
«Понимаете, ЦДКА не имеет никакого отношения к ЦСКА. Да и я всё-таки уже закончил профессиональную карьеру, а это футбол любительский. Так что не обращаю на это никакого внимания. Понятно, что друзья, болельщики «Спартака», писали: «Что с тобой произошло, как так вышло, что случилось?». Я им всё объясняю. Это нормально, ничего страшного. А на какую-то грязь, даже если кто-то напишет, я не обращаю внимания. Играю в футбол ради себя, и мне это по кайфу», — приводят слова Павлюченко «Известия».
Павлюченко выступал за «Спартак» с 2003 по 2008 год. Также он играл за такие известные клубы, как «Тоттенхэм Хотспур», «Локомотив», «Кубань» и «Урал».
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