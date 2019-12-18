Бояринцев покинул пост главного тренера «Текстильщика»

Ивановский «Текстильщик» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Денисом Бояринцевым.

Решение об отставке наставника было принято на заседании Попечительского совета клуба. Стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество, а также пожелали успехов в дальнейшем.

Бояринцев возглавил «Текстильщик» в сентябре 2017 года. В первом сезоне под его руководством ивановский клуб финишировал на втором месте в первенстве ПФЛ в группе «Запад». В следующем сезоне клуб занял первое место и завоевал путёвку в ФНЛ.

В нынешнем сезоне «Текстильщик», набрав 17 очков в 25 матчах, находится в зоне вылета и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.