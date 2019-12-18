Бояринцев покинул пост главного тренера «Текстильщика»
Ивановский «Текстильщик» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с главным тренером Денисом Бояринцевым.
Решение об отставке наставника было принято на заседании Попечительского совета клуба. Стороны поблагодарили друг друга за сотрудничество, а также пожелали успехов в дальнейшем.
Бояринцев возглавил «Текстильщик» в сентябре 2017 года. В первом сезоне под его руководством ивановский клуб финишировал на втором месте в первенстве ПФЛ в группе «Запад». В следующем сезоне клуб занял первое место и завоевал путёвку в ФНЛ.
В нынешнем сезоне «Текстильщик», набрав 17 очков в 25 матчах, находится в зоне вылета и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги.
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