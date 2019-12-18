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Комиссия РФС определила, что в матче «Краснодар» — ЦСКА нужно было назначить пенальти

Комиссия РФС определила, что в матче «Краснодар» —
Комиссия РФС определила, что в матче «Краснодар» — ЦСКА нужно было назначить пенальти
Футбол / РПЛ 0

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС рассмотрела эпизоды матчей «Краснодар» — ЦСКА и «Крылья Советов» — «Урал». Об этом сообщает официальный сайт РФС.

В заявлении говорится, что комиссия согласилась с мнением инспектора относительно одного из главных эпизодов матча «Краснодар» — ЦСКА — единоборства Александра Мартыновича и Федора Чалова в штрафной площади хозяев поля на 33-й минуте, в котором судья неверно принял решение не назначить пенальти в крайне сложном для оценки игровом моменте.

На 57-й минуте форвард «Краснодара» Ари обрабатывал мяч, после чего против него нарушил правила полузащитник гостей Иван Обляков. Камеры системы VAR подтвердили отсутствие контакта руки и мяча у Ари, а действия защитника трактуются ЭСК как «лишение соперника явной возможности забить гол при попытке сыграть мяч в штрафной площади».

Комиссия обратила внимание на непоследовательность некоторых принятых судьями решений. В числе таковых ошибка Василия Казарцева, связанная с вынесением предупреждения Фёдору Чалову, а также назначенный на 82-й минуте матча «Крылья Советов» — «Урал» штрафной удар, который привёл к голу в ворота «Крыльев Советов». В данном эпизоде арбитр Игорь Панин был обязан вынести предупреждение за симуляцию полузащитнику «Урала» Андрею Егорычеву.

Рассмотренные видеофрагменты матчей национального чемпионата и резолютивная часть решения комиссии будут учтены при формировании программ обучения арбитров и итоговой аттестации спортивных судей в сезоне- 2019/20.

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