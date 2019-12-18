Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба занял самое высокое место среди спортсменов в рейтинге российских персон года по версии «Медиалогии».

Дзюба занял в рейтинге 20-е место. У него оказалось 102 234 сообщения в СМИ. В топ-30 также вошли ещё два футболиста — одноклубник Дзюбы нападающий Александр Кокорин (23-е место, 95 307 сообщений) и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев (28 и 90 356).

Кроме того в рейтинге оказались ещё двое спортсменов — боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (30 и 86 273) и хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (45 и 65 031). На 44-м месте — бывший президент РФС Виталий Мутко (65 759).

Лидером рейтинга стал президент Российской Федерации Владимир Путин (3 178 126). В первую тройку также вошли председатель правительства Дмитрий Медведев (666 263) и заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Песков (304 038).