Яя Туре может завершить карьеру и сосредоточиться на борьбе с расизмом

Полузащитник китайского клуба «Циндао» Яя Туре рассматривает вариант с завершением игровой карьеры и хочет заняться борьбой с расизмом.
«Когда я вижу такие случаи, которые происходят в Италии, у меня возникает желание закончить играть прямо в этом сезоне, чтобы я мог присоединиться к ФИФА и работать над такими вещами. Я даже не знаю, как люди могут продолжать доверять футбольным властям. Я практически уверен, что ФИФА и УЕФА делают очень много, чтобы ничего не менялось и такие вещи продолжали возникать. Мы обязаны воспитывать наших болельщиков. А насчёт клубов — мы можем накладывать санкции на клубы, чтобы они играли при пустых трибунах», — приводит слова Туре Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Яя Туре может вернуться в английскую Премьер-лигу, однако не дождался предложений от клубов чемпионата.
- 18 декабря 2019
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