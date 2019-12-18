Гвардиола: надеюсь, ситуация с Артетой и «Арсеналом» быстро разрешится
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об ассистенте клуба Микеле Артете, которым интересуется «Арсенал».
«Я действительно хочу, чтобы ситуация с Артетой разрешилась как можно скорее. Конечно, он знает, что хочет клуб и я в частности, но решение будет только за ним. Я не знаю, что произойдёт в ближайшие дни, честно. Но я хотел бы, чтобы он остался», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Ранее сообщалось, что 37-летний Артета является главным кандидатом на пост наставника лондонского «Арсенала», который недавно уволил Унаи Эмери. В бытность футболистом Артета выступал за «канониров» в течение пяти сезонов. После завершения карьеры он перешёл на работу в «Манчестер Сити» и дважды выиграл с клубом чемпионат Англии.
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