Гвардиола: надеюсь, ситуация с Артетой и «Арсеналом» быстро разрешится

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением об ассистенте клуба Микеле Артете, которым интересуется «Арсенал».

«Я действительно хочу, чтобы ситуация с Артетой разрешилась как можно скорее. Конечно, он знает, что хочет клуб и я в частности, но решение будет только за ним. Я не знаю, что произойдёт в ближайшие дни, честно. Но я хотел бы, чтобы он остался», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 37-летний Артета является главным кандидатом на пост наставника лондонского «Арсенала», который недавно уволил Унаи Эмери. В бытность футболистом Артета выступал за «канониров» в течение пяти сезонов. После завершения карьеры он перешёл на работу в «Манчестер Сити» и дважды выиграл с клубом чемпионат Англии.