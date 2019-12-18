УЕФА представил мяч плей-офф Лиги Европы

УЕФА в своём твиттер-аккаунте представил мяч, которым команды сыграют в плей-офф Лиги Европы.

Мяч выполнен в цветах турнира. Также на него нанесено изображение стадиона «Гданьск», на котором пройдёт финал Лиги Европы. Также на этом стадионе состоялись четыре матча финальной стадии чемпионата Европы 2012 года.

Позавчера, 16 декабря, состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы сезона-2019/20, которая проходила в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). Первые матчи будут сыграны 20 февраля, а ответные — 27 февраля 2020 года. Напомним, на групповом этапе нынешнего розыгрыша Лиги Европы Россию представляли ЦСКА и «Краснодар». Ни «армейцам», ни команде из Краснодара не удалось пробиться в плей-офф.