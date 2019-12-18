«Краснодар» запустил голосование за звание лучшего игрока в истории клуба

Пресс-служба «Краснодара» представила список из девяти претендентов на звание лучшего игрока в истории клуба.

На звание лучшего футболиста в истории краснодарского клуба претендуют Маурисио Перейра, Андреас Гранквист, Фёдор Смолов, Жоаозиньо, Юра Мовсисян, Виталий Калешин, Одил Ахмедов, Шарль Каборе и Вандерсон.

Голосование проводится на официальном сайте клуба. Лидером в настоящий момент является Маурисио Перейра (46,54%). Далее идут Андреас Гранквист (34,46%) и Фёдор Смолов (7,99%).

«Краснодар», набрав 35 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Европы краснодарцы финишировали на третьем месте в группе С и не сумели пробиться в весеннюю стадию еврокубков.