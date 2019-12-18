«Краснодар» запустил голосование за звание лучшего игрока в истории клуба
Пресс-служба «Краснодара» представила список из девяти претендентов на звание лучшего игрока в истории клуба.
На звание лучшего футболиста в истории краснодарского клуба претендуют Маурисио Перейра, Андреас Гранквист, Фёдор Смолов, Жоаозиньо, Юра Мовсисян, Виталий Калешин, Одил Ахмедов, Шарль Каборе и Вандерсон.
Голосование проводится на официальном сайте клуба. Лидером в настоящий момент является Маурисио Перейра (46,54%). Далее идут Андреас Гранквист (34,46%) и Фёдор Смолов (7,99%).
«Краснодар», набрав 35 очков в 19 турах, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Лиге Европы краснодарцы финишировали на третьем месте в группе С и не сумели пробиться в весеннюю стадию еврокубков.
Агент хавбека «Осасуны» Авилы: «Краснодар»? Чими интересуются многие клубы
- 18 декабря 2019
-
15:36
-
15:32
-
15:17
-
15:15
-
14:56
-
14:45
-
14:41
-
14:24
-
14:09
-
13:51
-
13:41
-
13:35
-
13:26
-
13:11
-
12:56
-
12:45
-
12:36
-
12:17
-
12:15
-
11:54
-
11:54
-
11:43
-
11:32
-
11:14
-
10:54
-
10:42
-
10:36
-
10:15
-
10:05
-
10:01
-
09:49
-
09:46
-
09:36
-
09:33
-
09:32
Партнерский контент