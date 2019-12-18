Месси, Роналду, ван Дейк и Салах претендуют на награду Globe Soccer Awards

Объявлен окончательный список претендентов на звание лучшего футболиста года по версии Globe Soccer Awards, сообщается на официальном сайте награды.
В финальный список претендентов попали: нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и его одноклубник защитник Вирджил ван Дейк.
Последние три года приз лучшему игроку года выигрывал Роналду. Он же является самым титулованным футболистом в истории награды, выиграв её пять раз.
На награду лучшему тренеру по итогам 2019 года претендуют Юрген Клопп («Ливерпуль»), Фернанду Сантуш (сборная Португалии) и Эрик тен Хаг («Аякс»).
Открытие года — нападающий «Барселоны» Анссумане Фати, форвард «Ред Булл Зальцбург» Эрлинг Холанн, нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо, а также форвард «Атлетико» Жоау Фелиш.
- 18 декабря 2019
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