РФС: ждём ФИФА и тоже будем совершенствовать регламент по работе с посредниками

В пресс-службе Российского футбольного союза высказались о проблеме теневых агентов в футболе.
«Вопрос теневой агентской деятельности является актуальным не только для РФС, но и для ФИФА в целом. В настоящее время ждём поправок в регламент ФИФА, после чего мы тоже будем совершенствовать регламент РФС по работе с посредниками. Согласно действующему регламенту, неаккредитованные посредники не являются субъектами футбола, соответственно юрисдикция национальной ассоциации на них не распространяется.
Вместе с тем мы обязаны применять спортивные санкции на футболистов, футбольные клубы и тренеров, которые имеют заключённые договоры с такими лицами. Мы готовы рассматривать любое официальное обращение субъекта футбола в отношении их нарушенных прав со стороны не аккредитованных РФС посредников", — заявили в пресс-службе РФС корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину.
- 18 декабря 2019
-
18:00
-
17:59
-
17:50
-
17:37
-
17:36
-
17:25
-
17:20
-
17:13
-
17:10
-
17:06
-
17:00
-
16:51
-
16:42
-
16:29
-
16:25
-
16:02
-
15:55
-
15:36
-
15:32
-
15:17
-
15:15
-
14:56
-
14:45
-
14:41
-
14:24
-
14:09
-
13:51
-
13:41
-
13:35
-
13:26
-
13:11
-
12:56
-
12:45
-
12:36
-
12:17