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Цорн: «Спартак» ни в коем случае не середняк российского футбола

Цорн: «Спартак» ни в коем случае не середняк российского футбола
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн отметил, что в настоящий момент московская команда находится на стадии обновления.

«Спартак» ни в коем случае не середняк российского футбола. В настоящий момент «Спартак» находится на 10-м месте, но он никак не середняк. «Спартак» — клуб с амбициями. Большой клуб с большой историей. «Спартак» находится в стадии обновления, в стадии инвестиций в будущее», — приводит слова Цорна Sport24.

Московский «Спартак» набрал 22 очка в 19 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на текущий момент является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах. В первом матче РПЛ после зимней паузы «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Игра пройдёт 1 марта.

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