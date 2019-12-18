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«Зенит» и OMV запускают детское видео-шоу «Продлёнка»

«Зенит» и OMV запускают детское видео-шоу «Продлёнка»
Футбол / РПЛ 0

Петербургский «Зенит» и компания OMV запускают детское видео-шоу «Продлёнка». Премьерный выпуск нового проекта доступен на клубном канале в YouTube.

«Продлёнка» — это викторина, в которой участвуют две команды, каждая из которых состоит из футболиста сине-бело-голубых и юного блогера, болеющего за петербургский «Зенит».

Героями первого эпизода детского видео-шоу стали украинский защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий и вратарь петербуржцев Михаил Кержаков, а также Мила Хотулева и братья Давид и Марк Левины.

Кроме того, зрители «Зенит-ТВ» могут принять участие в розыгрыше — автор лучшей идеи для одного из конкурсов следующего выпуска получит футболку с автографом игроков петербургской команды.

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