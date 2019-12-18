«Монтеррей» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе состоится матч 1/2 финала клубного чемпионата мира «Монтеррей» — «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч обслужит смешанная бригада арбитров во главе с чилийцем Роберто Тобаром. В бригаду также войдут ассистенты главного арбитра Кристиан Шиманн и Клаудио Риос Ортис (оба — Чили). Резервный рефери — Овидиу Хацеган из Румынии.
Напомним, ранее в финал клубного чемпионата мира вышел бразильский «Фламенго», который обыграл в полуфинале турнира «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии со счётом 3:1. Финальный матч клубного чемпионата мира пройдёт 21 декабря.
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