Президенты «Барселоны и «Реала» пожали руки накануне «эль класико»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и первое лицо мадридского «Реала» Флорентино Перес встретились за несколько часов до матча их команд в чемпионате Испании. Функционеры обсудили вопросы безопасности и пожали руки.

Фото доступно в официальном «твиттере» Marca.



Стоит отметить, что привычные для «эль класико» предматчевые пресс-конференции обоих президентов были отменены по соображениям безопасности.



Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».

Ранее обе команды опубликовали свои заявки на матч. «Реалу» не помогут Эден Азар, Хамес Родригес и Марсело, тогда как за «Барселону» не сыграет Усман Дембеле.

«Реал» объявил заявку на матч с «Барселоной»