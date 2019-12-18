Президенты «Барселоны и «Реала» пожали руки накануне «эль класико»

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и первое лицо мадридского «Реала» Флорентино Перес встретились за несколько часов до матча их команд в чемпионате Испании. Функционеры обсудили вопросы безопасности и пожали руки.
Фото доступно в официальном «твиттере» Marca.
Стоит отметить, что привычные для «эль класико» предматчевые пресс-конференции обоих президентов были отменены по соображениям безопасности.
Матч «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 18 декабря. Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Начало матча — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» — «Реал».
Ранее обе команды опубликовали свои заявки на матч. «Реалу» не помогут Эден Азар, Хамес Родригес и Марсело, тогда как за «Барселону» не сыграет Усман Дембеле.
- 18 декабря 2019
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