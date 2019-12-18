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Агент Облака: Ян — это смесь Роналду и Месси в мире вратарей

Агент Облака: Ян — это смесь Роналду и Месси в мире вратарей
Футбол / Испания 0

Агент Миха Млакар, представляющий интересы словенского голкипера «Атлетико» Яна Облака, поделился мнением о своём клиенте.

«Облак — это смесь Криштиану Роналду и Лионеля Месси в мире футбольных вратарей. Для меня Месси — лучший игрок на планете с точки зрения таланта, а Роналду — с точки зрения профессионализма.

Не думаю, что люди ждали многого от Яна в „Атлетико“. До него голкиперами мадридской команды были Тибо Куртуа и Давид де Хеа. Многие сомневались в способностях Облака даже тогда, когда он был признан лучшим вратарём сезона в Португалии. Но уже после первых игр в „Атлетико“ все поняли, что клуб подписал контракт с одним из лучших молодых голкиперов мира», — приводит слова Млакара Marca.

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