Агент Облака: Ян — это смесь Роналду и Месси в мире вратарей

Агент Миха Млакар, представляющий интересы словенского голкипера «Атлетико» Яна Облака, поделился мнением о своём клиенте.



«Облак — это смесь Криштиану Роналду и Лионеля Месси в мире футбольных вратарей. Для меня Месси — лучший игрок на планете с точки зрения таланта, а Роналду — с точки зрения профессионализма.



Не думаю, что люди ждали многого от Яна в „Атлетико“. До него голкиперами мадридской команды были Тибо Куртуа и Давид де Хеа. Многие сомневались в способностях Облака даже тогда, когда он был признан лучшим вратарём сезона в Португалии. Но уже после первых игр в „Атлетико“ все поняли, что клуб подписал контракт с одним из лучших молодых голкиперов мира», — приводит слова Млакара Marca.

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