Дом Семеду обокрали в преддверии матча «Барселона» — «Реал»
Неизвестные обокрали дом португальского защитника «Барселоны» Нелсона Семеду, сообщает AS.
По информации источника, инцидент произошёл сегодня, 18 декабря, в день матча перенесённого 10-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Реал». Сообщается, что из дома защитника были украдены часы, ювелирные изделия и другие ценности. На момент кражи португальский футболист находился за пределами дома.
Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Барселона», набрав 35 очков в 16 матчах чемпионата, занимает первое место в Ла Лиге. «Реал» (35) — на втором месте.
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