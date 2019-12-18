Дюков: сборная России выступит на Евро в изменённой форме

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об изменениях в дизайне формы сборной России. Напомним, в начале ноября национальная сборная представила новый комплект формы, который многими был раскритикован, — на рукаве футболки флаг России был перевёрнут.



«В настоящий момент переговоры по внесению изменений в новую форму завершены. Будет произведена замена ткани, также будет изменён крой, форма станет более спортивной.



Также будет ещё один ряд изменений, они нас устраивают. Первый вариант был не очень удачным, как для РФС, так и для болельщиков. Вы помните первую реакцию.



Хочу отметить, что adidas повёл себя как настоящий партнёр. Они быстро отреагировали на всё происходящее и внесли правильные изменения. В ближайшее время планируем совместно с adidas всё это презентовать.



Также adidas принял решение внести РФС в категорию национальных ассоциаций класса А. То есть к нам будет такой же подход, как к ассоциациям Германии, Испании, Бельгии. То есть у нас будет индивидуальная и уникальная форма. На Евро будет уже скорректированная форма», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Триколор на рукаве, лаконичный дизайн в красном. Фото новой формы сборной России